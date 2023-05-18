Türkiye’de 1925 yılında kurulan Türk Tayyare Cemiyetinin başlattığı kampanyaya İnegöl halkı 3 uçak bağışladı. Bu uçaklar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girerek uzun yıllar ülkemiz için hizmet verdi. İnegöl böylelikle bir ilki gerçekleştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerine 3 uçak bağışlayan tek ilçe oldu. Hayırsever ruhuyla Türk ordusuna destek sağlayan İnegöllülerin satın aldığı 3 uçağın hikayesi ise şöyledir.

16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle kurulan Türk Tayyare Cemiyetine ilk uçak bağışlayan ilçelerden biri İnegöl. 30 Ağustos 1927 isim konma töreni yapılarak ‘İnegöl 1’ adını alan uçak, 1939 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığınca keşif uçağı olarak kullanıldı. İnegöl halkı daha sonra 2 adet uçak daha alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı.

Uzun süren Kurtuluş Savaşından yeni çıkmış, yorgun ve yoksul Türk halkı, 16 Şubat 1925 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle kurulan Türk Tayyare Cemiyetine ilk 10 yıl içinde 351 uçak satın alarak bağışlamıştır. Bu uçaklardan üçü, İnegöl halkının aralarında topladıkları parayla satın alarak teslim ettiği uçaklardır.

Gelgelelim günümüze. Milli teknoloji hamlesi ile ülkemizde yapılan yapılmaya çalışılan belirli aşamalardan geçmiş olan ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan hizmetler ile ilgili genelde siyasal anlamda muhalif kitleden gelen söylemlere.

Gerek Milli muharip uçağımız. Gerekse Tcg Heybeli ada milli uçak gemimiz ile Kızıl Elma ile ilgili muhalifliği aşan söylemlerle dizelenmiş sözcükleri ve diğer teknoloji hamleleri ile ilgili çalışmalara yönelik üslupsuz usturupsuz açıklamalara. Duydukça okudukça oldukça utanç duyduğumu öfkelendiğimi ifade etmek isterim.

Bu ifadeleri burada tek tek yazıp canınızı sıkacak değilim.

Ancak yokluk yoksulluk halinde bu ilçenin halkı bu ülkenin insanları bir olup uçaklar almışken seferber olmuşken bu hezeyan varı muhalif açıklamalarınıza pirim vermez. Güler geçer.