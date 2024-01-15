2023 yılını galibiyetle kapatan İnegölspor 2024 yılında galibiyetle başladı. Umarız bu seri sezon sonuna kadar sürer ve biz uzun zaman sonra play-off hattında ligi tamamlarız.

İşimiz zor ama imkansız değil. Sadece deplasman karnesini yükseltmememiz lazım. Yoksa içerde aldığını dışarda dağıtırsan sadece havanda şu döversin. Erzincan da ligin ilk yarısında yenildiğimiz maçta da söyledim. Bu takım bizi nasıl yendi diye. Şimdi yine söylüyorum; bu takım nasıl 33 puan toplayıp ilk 6’da devreyi kapatmış. Biz ise kadrodan ayrılan bazı isimlerin yerine takım içi rotasyon ile maça çıktık. Maçın başından itibaren de baskılı, temaslı ve agresif oyun anlayışı ile 3 puanı ne kadar istediğimizi sinyalini verdik. Bu arada atlamayalım kötü zeminde sanki bağışıklık kazandık gibi. Orta saha üstünlüğü maç boyu vermeyince de pozisyon bulan taraf biz olduk ama 2 golde de estetik vardı. Özellikle 2. golde topa basmanın ve bunu rakip çıkarken yapmanın futbolda ne kadar önemli olduğunu gördük. Maçın devre arasından sonra rakibin 3 pozisyonu var. Bunda da hata bizim Erzincan takımını önde karşılamadık. Ama bu pozisyonlar aleyhimize neticelense biraz girdapta kalır gibiydik. Sonuç olarak hak edilen bir galibiyet ve bunu futbolun tüm ana maddelerini uygulayarak yaptık. Yeni gelen futbolcuların da takıma rekabet katması ile bir rüyanın peşinde olacağız ama fikstür olarakta bir dezavantaj yaşayacağımız kesin. Ama bu işin üstesinden de gelebilecek olan futbolcu kardeşlerimize güvenmekten başkada çare yok zaten. Yönetimin kaynak arayışı devam ederken, şehrin yönetenlerin bu durumun umurunda olmaması bizi nereye kadar taşıyacak oda ayrı bir konu...