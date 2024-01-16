Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalyan kaleci Salvatore Sirigu, Fatih Karagümrük takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice’de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı’nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu’ya Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz."