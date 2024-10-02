Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, kış ayları öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, kış mevsimi öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı yaptığı uyarıda; havaların soğuması ile birlikte vatandaşların soba ya da doğal gaz kullanımı ile ısınmaya başladığını belirterek, sobalı evlerde oturan vatandaşların, evlerinin soğumaması için gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atmalarının son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

"Soba zehirlenmelerine maruz kalmamak için gerekli tedbirleri almak gerekir"

Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığını ifade ederek baca temizliği ile bu olumsuz olayların önüne geçilebileceğini kaydeden Zeyhan "Kış mevsimi başlamadan bacaların mutlaka temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğunu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden oluyor. Baca temizliğinin yılda en az bir defa yapılması gerekiyor. Lodos, fırtına olması durumunda uykuda olan vatandaşlar da zehirlenme ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yüzden kesinlikle gece yatarken sobaya kömür gibi yakıcı maddeler atılmamalı. Soba bacası iyi çekmeyen vatandaşların mutlaka İtfaiye ekiplerinden yardım istemesini ve bacalarını temizletmesi gerekiyor. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği kesinlikle unutulmamalı" dedi.