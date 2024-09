İtfaiye Teşkilatı

“İtfaiye, insanların mal ve can güvenliği için var”

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 297. yılı ve Yangından Korunma Haftası nedeniyle İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, dün Atatürk Anıtı önünde yapılan gösteri nefes kesti.

Dün saat 11.00'de yapılan gösteriyi Kaymakam Aziz İnci, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Yardımcıları Turgay Yel, Güngör Sabri Günaydın ve Gülhan Şahin, Jandarma Komutanı Arslan Akpınar, Emniyet Müdürü Orhan Öztabak, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, İnegöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Hanefi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özdemir, bazı Belediye Meclis üyeleri, Daire Amirleri, Oda ve Dernek Başkanları ve okul müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan programın açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ülkemizde ilk itfaiye teşkilatının 1714 yılında Tulumbacılar adıyla kurulduğunu belirterek, "Sözlerimin başında bir yangın felaketinde yaralanan ve tedavi altına alınan İtfaiye Personelimiz Süleyman Kılıç arkadaşımıza acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. İnsanlık, zaman zaman büyük felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu felaketlerin zararını en aza indirmek için insanoğlu yüzyıllar boyu çalışmalarda bulunmuş, tedbir ve önlemler almaya çalışmıştır. Bu nedenle dünya üzerinde çeşitli kurumlar oluşturulmuş. Yurdumuzda da ilk itfaiye teşkilatı 1714 yılında Tulumbacılar adıyla kurulmuş. Bugün ise Yangından Korunma Haftası Münasebeti ile İtfaiye Teşkilatının 297. yılını kutluyoruz. Canlarını hiçe sayarak bizlerin can güvenliği için görev yapan tüm itfaiye teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve personelimizin Yangından Korunma Haftası'nı kutluyorum. Tulumbacıların yürüttüğü yangın söndürme işi, 25 Eylül 1923 tarihinde belediyelere verilmiştir. Günümüze İtfaiye teşkilatları, yeni ve gelişmiş araçlarla modernleşmiş olup teknolojiyi yakalamıştır. Haberleşme, telsiz, telefon, GPS gibi cihazlarla kısa sürede yapılabilmektedir. İnegöl İtfaiye teşkilatı da bölgesinin en önemli teşkilatlarından biridir. İnegöl İtfaiyesi, bizim dönemimizde tarihinin en güçlü dönemine ulaşmıştır. Daha önce hizmet vermekte olduğu derme çatma binasından yeni ve modern binasına taşıyarak, İtfaiyemizi çok stratejik bir noktada konuşlandırdık. Yeni İtfaiye İstasyonumuz İnegöl’e yakışan bir proje olduğu gibi, mobilya sanayisine kazandırdığımız yeni istasyonla birlikte daha da güçlenmiştir" dedi.

İnegöl İtfaiyesinin 58 personel, 13 araç ve 3 istasyonuyla Türkiye'de araç ve personel yönünden en iyi itfaiye teşkilatları arasında olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "32 metrelik merdivenli itfaiye aracımız gibi bazı araç gereçler, il itfaiyelerinde bile bulunmuyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi itfaiyemiz önleme, kurtarma, eğitim ve söndürme görevlerini en iyi şekilde 365 gün 24 saat çalışarak yerine getirmektedir. Bu doğrultuda araç ve ekipmanın modernizasyonu sürekli yenilenmektedir. Personelimiz, halkımızın doğal afetlerden korunmasını sağlamak amacıyla özveriyle çalışırken, bizler de bu görevlerini yerine getiren teşkilatımıza, en iyi şartlarda hizmet vermesi için elimizden geleni fazlasıyla yerine getiriyoruz. Bu arada İnegöl İtfaiye teşkilatımız, geçtiğimiz hafta İBİTEM aracılığıyla detaylı bir eğitimden geçti. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmiştir. Teçhizat yönünden güçlü olan teşkilatımız, eğitim yönünden de her sene kendini yenilemektedir. Ben eğitimi veren İBİTEM eğitim uzmanı hocalarımıza teşekkür ediyorum. 112 Acil Servis, İtfaiye, Polis İmdat gibi kuruluşlar bizler için var. Ancak bizler de bireyler olarak daha dikkatli hareket etmeli, doğabilecek olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak adına her zaman tedbirli olmalıyız. Öncelikle can güvenliğimizi ön planda tutmalı, kendimizin doktoru da polisi de itfaiyecisi de öncelikle biz olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle itfaiye teşkilatımızın 297. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Yangından Korunma Haftasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İnegöl İtfaiyesinin Bursa ve çevresi için ne kadar önemli hizmetler yaptığını bildiğini belirten Kaymakam Aziz İnci ise, "300 yıla yaklaşan çok onurlu bir tarihe sahip olan itfaiye teşkilatımızın bugün kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla tatbikat düzenlendi. Bu tür tatbikatların faydalı olduğunu düşünerek, aynı zamanda bu güzel atmosferi görmek ve sizleri selamlamak için huzurunuzdayım. Bugün göreve başladığımın dördüncü günü İnegöl’ün çok önemli sorunları olduğunu ama büyük potansiyeli olduğunu, sorunları çözme imkân ve kabiliyetinin bu sorunların kat kat üstünde olduğunu bilerek ilçeye geldim ve çok sıcak atmosferle karşılaştım. Herkese göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere dünyada en güzel varlık insandır ve her şeyde insanın hayatının korunması ve idamesi içindir. Bunun içinde itfaiye teşkilatımız devletin temel görevi olan insanların can güvenliğini ve aynı zamanda mal güvenliğimizi sağlamak için kurulmuş kuruluşlardır. Bu anlamda itfaiye teşkilatımız 297’nci yılında yeni fonksiyonlar ve görevler verilmiş olarak hizmetlerini sürdürmektedir. İnegöl İtfaiyesinin Bursa ve çevresi için ne kadar önemli hizmetler yaptığını biliyorum. Bu bakımdan İtfaiye teşkilatımız ileriki süreçte kendisine yüklenen görevler ışığında donanımlarını ve personelini daha da güçlendirerek, yeni görevler üstlenerek hizmetini sürdürecektir" dedi.

Konuşmaların ardından itfaiye ekipleri bir binanın 4. katında kurulan düzeneklerle hızlı tahliye, yaralının sedyeyle indirilmesi ve yaralının kucakta indirilmesini tatbiki olarak gösterdiler. Gösteriler sırasında vatandaşlardan yoğun alkış alan itfaiyeciler, bir trafik kazasına müdahaleyi nasıl yaptıklarını uygulamalı olarak gösterdiler. Kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı kurtaran itfaiyeciler, daha sonra araç ve bina yangınını nasıl söndürdüklerini gösterdiler. Gösteri, 32 metrelik merdivene sahip itfaiye aracına kurulan düzenekle elinde Türk Bayrağı olan bir itfaiye erinin 32 metre yükseklikten dik iniş gösterisiyle devam etti.

İtfaiye erinin Türk Bayrağını Kaymakam Aziz İnci'ye teslim etmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İnegöl İtfaiye personeline verilen 60 saatlik kursu tamamlayan kursiyerler adına 5 kursiyere sembolik olarak kurs bitirme belgeleri verildi. Program, kursu veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri Zafer Özçakmak ile Şerah Çalışkan'a teşekkür plaketlerinin verilmesi ile son buldu.