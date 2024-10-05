Kocaeli İtfaiyesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Ulusal Medikal Arama Kurtarma ekiplerine (UMKE) eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye giden ilk ekipler arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi. Elde ettiği birikimi kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşan Kocaeli İtfaiyesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma ekiplerine (UMKE) eğitim verdi.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

Teorik ve uygulamalı olarak 3 gün süren eğitimler Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Uygulamalı kısımda bu tip eğitimler için tasarlanmış olan istasyon ve simülatörler kullanıldı. Eğitimin teorik bölümünde iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, iple erişimde kullanılan ekipman ve donanımlar gösterildi. Uygulamalı bölümde ise Yüksek Açı Kurtarma Eğitim Kulesi kullanılarak iple iniş ve çıkış yöntemleri fiili olarak gerçekleştirildi.