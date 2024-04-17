İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, sanayi gelişimleri ve sektörel kalkınma hedefleri doğrultusunda Sektörel Stratejik Planlama Çalışmaları başlığında yeni bir vizyon projeyi hayata geçiriyor.

İLK ÇALIŞMA MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE YAPILACAK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin gelişimlerine katkı sağlayabilmek, çağın getirilerine ayak uydurarak global piyasada rekabetlerine destek olabilmek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız çatısı altında Sektörel Stratejik Planlama Çalışmalarımızı başlattık. Çalışmamızın ilkini lokomotif sektörümüz olan Mobilya sektörümüze hitaben hayata geçiriyoruz.”

4 YILLIK PLAN BELİRLENECEK

“Projemizde ele aldığımız sektörlerimizde, uzun vadeli stratejik planlar oluşturarak şehrin ve sektörlerimizin geleceklerine yön vermeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımızda, ele alacağımız sektörlerimizin Odamız Komite üyeleri, sektörün önde gelen temsilcileri ve oluşturacağımız komisyonlarca istişare toplantıları, anket çalışmaları ve sektörel analizler sonucu bilimsel ve akademik bir zeminde 4 yıllık stratejik planlarhazırlayacağız. Planlarımızın oluşumu esnasında sektörlerin global anlamdaki önemli gelişmeleri ve gelecek projeksiyonları da dikkate alınarak yol haritası belirlenecek. Oluşturulan Stratejik Plan çalışmalarımızda yer alacak olan projeleri ve faaliyetleri şehrin ihtiyaç sıralamasına göre bir bir hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

VİZYON PROJE OLACAK

“Projemiz Odamız, şehrimiz ve sektörlerimiz için bir vizyon proje konumunda bulunuyor. Bu nedenle bizim için de büyük bir önem arz ediyor. Bu ciddiyet ve inanç ile önce mobilya sektörümüzde ardından ise diğer lokomotif sektörlerimizde aynı çalışmayı hayata geçirecek ve şehrimizde oluşturulan katma değeri daha yukarı seviyelere çıkararak İnegöl ekonomisinin de geleceğine yön verme noktasında elimizi taşın altına koyarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.