İlginç projeleri ile dikkat çeken İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan bu kez kırsal mahalleleri geliştirme sözü verdi.

İnegöl’de yerel yönetimlerin kırsal mahalleleri kaderine terk ettiğini ifade eden Özcan, “Parke taşı döşeyerek, konağı düzenleyerek hizmet ettiklerini sanıyorlar. Oysa bizim kırsal mahallelerimizde ciddi bir turizm potansiyeli var. Cumalıkızık’ta doğa olmamasına rağmen marka bir köy oldu. Bizim her şeyi güzel on’larca köyümüz var. Belediye başkanı seçildiğimde neler yapabileceğimi herkese göstereceğiz” dedi.

Doğal Yaşam Köyleri projesine ilişkin bilgiler veren Başkan Adayı Özcan, “Uludağ eteklerinde yer alan onlarca köyümüz, muhteşem manzarası ve doğasıyla dikkat çekiyor. Ancak İnegöl köylerine bu güne kadar değer verilmedi. Cumalıkızık örneğinde olduğu gibi İnegöl’ün bazı köylerini doğal yaşam alanlarına dönüştüreceğiz. Alaçatı evlerinde olduğu gibi evlerin restorasyonun yapılması ve bazı evlerin hediyelik eşya çarşıları, butik oteller ve kafelere dönüştürülmesi ve bu köylerde organik tarım, köylü pazarları ve hobi bahçeleri yapılmasına öncülük edeceğiz. Köy mücavir alanlarını genişleterek, farklı tip projeler ile köy statüsünü bozmayacak yatırımlara izin vereceğiz. Hem köylerimizi geliştireceğiz, hem köylülerimizi.” şeklinde konuştu.