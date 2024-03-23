İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan , yayınladığı videolar ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sert eleştirilerde bulundu. "Siz mi açıklarsınız, yoksa biz mi açıklayalım?" diyerek isimlerini vermediği iki kişi üzerinden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a yüklendi. Özcan son yayınladığı videoda, "KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, BİLDİĞİNİZ ÜZERE İNEGÖL’DE TEK KALE MAÇ DEVRİNİ BİTİRDİK. GERÇEK BELEDİYECİLİK SLOGANI ALTINA SAKLANAN ‘’DÜRÜST BAŞKAN’’ ALPER TABAN ASLINDA RANT, USULSÜZLÜK, ADAM KAYIRMACILIK VE PEŞKEŞ BELEDİYECİLİĞİNİN TEMSİLCİSİ OLMUŞ.
ONLARCA YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜKTEN SADECE İKİ TANESİNİ VİDEO ÇEKEREK SİZLERLE PAYLAŞABİLDİK. HALKIMIZDAN DA GELEN ONLARCA İHBAR VE BELGE MEVCUT…
ALPER TABAN’A BİRKAÇ GÜN MÜSAADE ETTİK FAKAT TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YİYEN İKİ KİŞİYİ MİLLETİMİZE AÇIKLAYAMADI.
ŞİMDİ BEN AÇIKLIYORUM;
BU İKİ ŞAHIS ŞUAN AK PARTİ İNEGÖL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYIDIR. BU ARKADAŞLAR SEÇİLDİĞİ TAKDİRDE DAHA NİCE USULSÜZLÜKLERE İMZA ATACAĞI SU GÖTÜRMEZ BİR GERÇEKTİR.
BİZ BUGÜN ŞEREFLİ BİR MUHALEFET OLMANIN GEREĞİNİ YAPIYORUZ. 31 MART AKŞAMI ALLAHIN İZNİ SİZLERİN TAKDİRİYLE İNEGÖL BELEDİYESİNİ 40 HARAMİLERDEN TESLİM ALACAĞIZ.
BİZİM BELEDİYECİLİĞİMZ DE BAL TUTAN PARMAĞINI YALAMAYACAK, O PARMAKLARI KIRACAĞIZ!
İNEGÖL SAHİPSİZ DEĞİL
İNEGÖL’ÜN EVLADI, İNEGÖL’ÜN SEVDASI VAR’ diye konuştu.