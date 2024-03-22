İYİ Parti İnegöl teşkilatı Ramazan ayı kapsamında iftar programda buluştu.

Programa İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İlçe Başkanı Recep Bayrak, Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Yemeğin ardından açıklama yapan Hasan Toktaş, "Yeni hükümet konağı İnegöl'ün 40 yılına yetmez. 40 yıl önce yapılıp yıkılan eski konak kadar yeni bir bina yapılıyor. Yine yetersiz olacaktır. İnegöl'e bir değişim mutlaka gerekiyor. Çeketimi atsam seçilirim mantığı bu seçimde yıkılacaktır." dedi.

SEÇİM PANKARTLARI KALDIRILMADI

Seçim yasakları kapsamında İYİ partiye ait pankartlarının kaldırıldığını aktaran Toktaş, diğer partilerin halen pankartlarını kaldırmadığını, gerekli adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.