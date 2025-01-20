Müsavat Dervişoğlu’nun 2024 Aralık ayında başlattığı il ziyaretleri, İYİ Parti’nin halkla bağlarını daha da güçlendirdi. Ziyaret ettiği illerde büyük kalabalıkların ilgisiyle karşılanan Dervişoğlu, partisini tanıtmanın yanı sıra yurttaşların taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu. Bu geziler, İYİ Parti’nin anketlerdeki yükselişini net bir şekilde ortaya koyarken, özellikle MHP tabanından gelen kaymalarla birlikte partinin üyelik başvurularında belirgin bir artış yaşandı.

MHP’den İYİ Parti’ye Geçişler

İYİ Parti’nin üst düzey yöneticileri, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından, MHP seçmenlerinden partilerine yönelenlerin sayısında ciddi bir artış olduğunu ifade ediyor. Bu gelişme, MHP’nin geleneksel tabanında önemli bir kırılmaya neden olurken, İYİ Parti’ye olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor.

İYİ Parti’nin Yükselişi ve Siyasi Geleceği

İYİ Parti'nin yükselen grafiği, partinin siyasi geleceği açısından büyük bir umut vaadediyor. Parti yetkilileri, il ziyaretlerinde gördükleri yoğun ilgiyi şu şekilde yorumluyor: "İYİ Parti’siz bir siyasi hesap yapılamaz." Bu değerlendirme, İYİ Parti'nin giderek daha önemli bir aktör haline gelmesi ve geleneksel partiler arasındaki dengeyi değiştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

24 Ocak’ta Adana, 25 Ocak’ta ise Mersin’de yapılması planlanan ziyaretler, parti içinde ve kamuoyunda büyük bir heyecan uyandırmış durumda. Dervişoğlu’nun ziyaret ettiği illerde yoğun katılım sağlanması, İYİ Parti’nin sahadaki etkisini giderek artırdığını ortaya koyuyor. Kırıkkale’deki ziyaret büyük bir ilgiyle karşılanırken, Kayseri’deki etkinlik, MHP’nin 21. Dönem İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar’ın vefatı nedeniyle iptal edildi. Ancak, bu ziyaretin şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

İYİ Parti’nin 2025 ve 2026 Seçimlerindeki Potansiyeli

İYİ Parti’nin özellikle MHP ve diğer sağ partilerden gelen seçmen kaymalarını etkili bir şekilde değerlendirmesi, 2025 ve 2026 seçimlerinde önemli bir avantaj sağlayacak. Dervişoğlu liderliğinde uygulanacak stratejiler ve atılacak adımlar, İYİ Parti’nin gelecekteki siyasi duruşunu ve başarısını şekillendirebilir.