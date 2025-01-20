Çarşamba ilçesinde aktarlık yapan Samet Kınık, son dönemde vatandaşların doğal ürünlere olan ilgisinin arttığını ifade ederek, özellikle boğaz rahatsızlıklarına karşı çeşitli önerilerde bulundu. Kınık, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vatandaşlara ıhlamur, kuşburnu, tarçın, papatya, ada çayı, zerdeçal, zencefil ve defneyaprağı gibi doğal ürünleri tavsiye ettiklerini aktardı.

Ihlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi doğal ürünlerin önemine dikkat çeken Aktar Samet Kınık, “İnsanlar artık ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve ada çayı gibi doğal ürünlere yöneliyor. Biz de bu ürünleri vatandaşlarımıza öneriyoruz. Bu yıl boğaz rahatsızlıklarında ciddi bir artış var. Bu yüzden ada çayını daha sık kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, boğaz temizliği için sirke öneriyoruz. Sirkeyi, kozalak şurubu ve pekmezle karıştırarak macun yapabilirler. Günde iki-üç kez bu karışımdan tüketerek boğazlarını temizleyebilirler" ifadelerini kullandı.