Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir.

Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarına karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda.

Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU

Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.