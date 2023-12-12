Zorlu, Ensarioğlu'nun sözlerinin partiyle ilişkisi olmadığını vurguladı ve "Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"İstanbul Milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Sözkonusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır."

ENSARİOĞLU, ŞEYH SAİT SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Diyarbakır'daki bir bulvara Şeyh Sait'in adı verilmesi son günlerde tartışmaya neden oldu. Bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ensarioğlu, Şeyh Sait için "bölgemizin en önemli değerlerinden" demiş ve şu paylaşımı yapmıştı:

"Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, yapılacak yeni yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi programında karara tepki göstererek, "Sözde yerli ve milli bir iktidarımız var. Türkiye’ye karşı İngilizlerle işbirliği yaparak daha Türkiye kuruluş aşamasındayken isyan etmiş, bu ülkeyi yıkmaya, bölmeye çalışmış bir haysiyetsiz, bir şerefsizin adını bir rezilin adını siz bir bulvara veriyorsunuz. Şeyh Said İsyanı diye bir isyan var. Yani o zaman yarın bir bulvara Öcalan bulvarı adını verecek misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

Eren, şunları söylemişti: “Şeyh Said’e yönelik çirkin saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Kendilerini ülkenin tek sahibi olarak gören bu anlayış içinde bulunduğumuz durumun da müsebbipleridir. Diyarbakır Barosu gerekli suç duyurularını yapacaktır. Kürtlere ait değerlere saldırı bu kadar kolay değil."