İYİ Parti Han İlçe Başkanı Fevzi Akpınar ve il yöneticisi Hakan Orhan, İYİ Parti'den istifa etti. İstifalarının ardından siyasi manevra yaparak AK Parti'ye katıldılar. Bu durum, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaşanan parti değiştirmelerine bir yenisini ekledi.

Gerçekleşen bu istifalar, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Han ilçesini ziyaretiyle paralel bir şekilde gerçekleşti. Nebi Hatipoğlu, Han ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından AK Parti'nin projelerini paylaştı. Yapılan bu ziyarette İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Fevzi Akpınar ve Hakan Orhan'ın rozetleri, Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından takıldı.

Nebi Hatipoğlu, siyasi geçişin ardından açıklamalarda bulunarak, Han Belediyesi başkan adaylarının yakın bir tarihte açıklanacağını ifade etti. Bu gelişme, yerel seçimlere yönelik siyasi hamlelerin hız kazandığı bir dönemde yaşandığı için daha da dikkat çekici hale geldi.

Fevzi Akpınar ve Hakan Orhan'ın, AK Parti'ye geçmelerinin ardından, Eskişehir siyasetine nasıl bir etki yapacağı ve hangi projelerle öne çıkacakları merak konusu olurken, parti değişiklikleriyle ilgili gelecek günlerde yaşanacak gelişmeler, Eskişehirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.