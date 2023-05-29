İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Demokrasilerde milletin iradesi esastır ve başımızın tacıdır” dedi.BURSA (İGFA) - "Sandıktan çıkan sonucun tamamını ifade eden milletin iradesi iradesi, Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmış, aynı irade bizlere de yeniden muhalefet sorumluluğunu yüklemiştir” diyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, seçimlerin arzulanan türde adil bir ortamda yapılmadığına da vurgu yaptı.

Türkoğlu açıklamasında, demokrasinin yeniden yerli yerine oturması için özveriyle gayret gösteren herkese teşekkür ederken, "İki hafta içinde iki büyük seçim yaşadık ve her ikisinde de sandıklara koşarak vatandaşlık görevini yapan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her ikisinin sonucuna göre halkımız bizlere iktidarı denetlemeye devam etme görevi verdi, bu görev bizim yine başımızın tacı olup; hak, hukuk, adalet ve özgürlüklerden yana tavır almayı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Devletin tüm olanaklarını kullanan, iktidar gücünün verdiği fütursuzlukla adil olmayan bir seçim yarışına girmek zorunda bırakan bir zihniyete karşı mutlaka kendi adlarına da çıkarımları olacağını ifade eden Türkoğlu, "Gerek Genel Merkezimiz düzeyinde, gerekse il ve ilçe teşkilatlarımızda; ne tür eksiğimiz oldu, hangi konuda neyi yanlış yaptık diye bir özeleştiri süreci mutlaka yaşayacağız. Bunun en son muhasebesi de önümüzdeki ay yapılacak Büyük Kurultay’da gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Türkoğlu, Genel Başkan Meral Akşener’e olan inancımız ve güvenimiz doğrultusunda, partimizin bu süreçten ve Büyük Kurultay’dan güçlenerek çıkacağından emin olduklarını söyledi.