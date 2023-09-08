İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’na ilişkin Milli Eğitim Bakanlığını soru yağmuruna tuttu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Eğitim sorununu 24 soruluk önergeyle TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Türkoğlu, MEB’in güncel rakamsal verileri de açıklamasını istedi.

Milletvekili Türkoğlu, “Söz gelimi köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki erozyonun, son yıllarda çok sayıdaki köy okullarının kapatılmasıyla da derinleştiği ileri sürülüyor. Son 22 yıl içinde, mahalle statüsüne alınan veya köy statüsünde kalan kaç yerleşim yerine kaç adet okul yapıldı?” sorusunu da yöneltti.

Türkoğlu önergesinde geçen yıl resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 147 bin 339'u erkek, 7 milyon 691 bin 801'i kız öğrencilerden oluştuğuna dikkati çekerek, bu kez dağılımın ne şekilde olduğunu ve MEB İstatistiklerine göre geçen dönem, Türkiye'de toplam 70 bin 383 eğitim kurumu içinde devlete ait okul sayısı 56 bin 200, özel okulların ise 14 bin 124 olduğunu belirterek, bu dönem resmi ve özel okulların sayısı ne kadar olduğunu sordu.

Modern ve çağdaş bir eğitim için fırsat eşitliği şarttır, ancak ne yazıkki ülkemizde en fazla eksikliği hissedilen konu olduğuna dikkati çeken Milletvekili Türkoğlu, "Bugün içinde bulunduğumuz eğitim sisteminin, “birey yetiştirme yerine seçmen yetiştirme üzerine kurulu” iddialarına karşı, bakanlık olarak nasıl bir argüman geliştiriyorsunuz? Köy enstitülerinin kapatılmasıyla başlayan ülkemiz eğitimindeki erozyonun, son yıllarda çok sayıdaki köy okullarının kapatılmasıyla da derinleştiği ileri sürülüyor. Son 22 yıl içinde, mahalle statüsüne alınan veya köy statüsünde kalan kaç yerleşim yerine kaç adet okul yapıldı? Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile Andımız’ın yasaklanması Milli Eğitim ideallerimize vurulan ağır bir olmuştur. Çocuklarımızın, “Ne mutlu Türküm diyene!” diye haykırmasından bu dönem de rahatsızlık duyacak mısınız? Yoksa yargı kararını uygulatmayı düşünecek misiniz? "sorularını da yöneltti.

"Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükünün, devletimiz tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili olarak bir hazırlığınız söz konusu mu" diye soran Milletvekili Selçuk Türkoğlu, önergesinde şu soruların da yanıtlanmasını talep etti:

"Okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik alınan önlemler nelerdir? Bugün itibarıyla derslik sayısı nedir, ortalama sınıf mevcudu olarak ne öngörülmektedir? Öğretmenlerimizin açlık sınırında(özellikle özel okullarda) çalıştırılmalarının önüne geçmek amaçlı bir çalışmanız mevcut mu?

Ailelerin üzerindeki maddi manevi ekstra bir yük olan servis çilesine son vermek veya minimuma indirmek amaçlı herhangi bir sübvanse projesi geliştirdiniz mi?

Türkiye genelinde mevcut öğrenci potansiyeline göre devlet okulu ihtiyacı ne kadardır? Devlet okulu sayısının az olması hangi sorunları beraberinde getirdiğine ilişkin bilimsel bir çalışmanız var mı?

Mevcut devlet okullarında aktif olarak çalışan memur kadrosundaki öğretmen sayısı ne kadardır. Buna mukabil, sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışanların sayısı nedir?

Yeni eğitim öğretim yılı itibarı ile kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere toplam öğretmen sayısı nedir? Ortaya çıkan tabloda öğretmen açığı ne kadardır?

Okul olmayan mahallelerdeki çocukların, diğer semtlerdeki okullara servisle gitmek zorunda kalmaları, ailelere bu ekonomik şartlarda zorunlu olarak büyük bir servis yükü getirmiyor mu? Bunun için ne tür bir çözüm önerisi geliştiriyorsunuz?"