TBMM'de Vergi Kanun Teklifi görüşmelerinde İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP'li Erkan Akçay birbirine girdi.ANKARA (İGFA) - Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri esnasında teklifin maddeleri üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

“Zulüm İktidarıydınız, Haraçİktidarı oldunuz. İşte bu vergi kanunu teklifiniz de haraç toplamaya aynen devam edeceğinizi itiraf eden; vicdansız ve bir o kadar da acımasız bir belge niteliği taşıyor.”Vatandaşı ezim ezim ezecek yeni vergi kanun tasarısına parti grubumuz adına… pic.twitter.com/4OcQeLYPT4— Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) July 24, 2024

Bunun üzerine AK Partili ve MHPli milletvekilleri İYİ Partili milletvekili Türkoğlu'na sert tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Arada, İYİ Partili Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışma yaşandığı için Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı. Görüşme sonrasında MHP sıralarına yürüyen Erkan Akçay ile İYİ Partili Türkoğlu arasında yeniden arbede yaşandı.

Türkoğlu kendisine vurduğunu söylediği Akçay'a sert tepki gösterdi.

Türkoğlu, araya giren milletvekillerince Genel Kurul Salonundan çıkarıldı. Aranın ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sarf ettiği sözler iç tüzüğe göre sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olduğu gerekçesiyle İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'na uyarma cezası verdiğini açıkladı.

Bozdağ, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.