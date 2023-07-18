İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nın zamlara yönelik yaptığı basın açıklamasının ardından ,AK Parti Bursa İl binasının önünde gerginlik yaşandı.

Ard arda yapılan zamlara yönelik basın açıklaması yapan İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, açıklamanın ardından AK Parti Bursa İl binasının önüne boş benzin bidonu bırakmak istedi ancak polis müdahalesi ile karşılaştı.

Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan ;

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, "İYİ Parti olarak demokratik bir hakkımızı kullandık. Boş bir yakıt deposunu AK Parti'nin önüne koyduk. Protesto hakkımıza bile malesef engel olundu" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "1 tane akaryakıt boş bidonu zamların sahibi AK Parti İl Başkanlığı önüne koyacaktık. Ama devletin polisi, devletin polisi olmaktan çıkmış iktidarın polisi olmuş" dedi.

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