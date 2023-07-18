Bahçelievler'de kaldırım taşıyla öldürülen ve cesedi parçalara ayrılıp derin dondurucuda saklanan korkunç cinayetin sanığı Rıza Beler, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Sanığın savunması sırasında, "Taşı aldım ve ona vurdum. Ağzından ses geldiği için ağzına havlu soktum. Kollarını kesip dolaba koydum. Cinnet geçirmişim. Parçalama kısmını asla hatırlamıyorum" dedi.

Sanığın ifadesine göre, Rıza Beler, 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova ile üç yıl önce bir alışveriş merkezinde tanışmış ve ilişkileri başlamıştı. Ancak son zamanlarda Tulyaganova'nın tavırlarının değiştiğini ve ona evden gitmesi yönünde baskı yaptığını iddia etti. Cinayet günü, sanık Tulyaganova'yı başka bir erkekle yatakta yakaladığını ve tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü belirtti. Bu sırada birlikte düştükleri için kavgaya devam ederken, Rıza Beler hızlı davranarak kaldırım taşını alıp Tulyaganova'ya vurduğunu ve daha sonra taşı defalarca kullanarak onu öldürdüğünü anlattı. Ardından cesedin kokmaması için kanları temizlediğini ve kollarını kesip dolaba yerleştirdiğini ifade etti. Cinnet geçirdiğini ve parçalama kısmını hatırlamadığını ileri sürdü.

Duruşmada dinlenen tanık olarak Rıza Beler'in kız kardeşi Saadet Özdemir, sanığın kendisini arayarak "Umida'yı öldürdüm" dediğini ve bir araya geldiklerinde cesedi gösterdiğini anlattı. Kız kardeşiyle olan konuşmasında ise Beler'in cesedi parçalayarak poşetlere koyup farklı yerlere atmaya ve yakalanana kadar gitmeye niyetlendiğini söylediğini belirtti.

Mahkeme, tanık ifadesinin ardından eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianamede, olayın 23 Mart 2023 tarihinde Bahçelievler'de meydana geldiği ve Rıza Beler'in Umida Tulyaganova'yı kredi kartı borcu nedeniyle tartıştıkları bir sırada öldürdüğü belirtiliyor. Sanık, cinayeti tasarlayarak, canavarca hislerle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.