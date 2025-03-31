Ramazan Bayramı’nın coşkusu İzmir'in Çiğli ilçesinde çocukların neşesiyle taçlandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız ile birlikte bayram sevincini miniklerle paylaşarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı.İZMİR (İGFA) -Akvaryum Kafe ve Restoran’da gerçekleşen bayram buluşmasında çocuklar, keyif dolu anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında 30 çocuğa sürpriz hediyeler dağıtılırken, miniklerin sevinci gözlerinden okundu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve eşi, çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, Başkan Yıldız’ı adeta kendi çocukluk günlerine götürdü.

Yüz boyama etkinlikleri, şarkılar ve danslarla renklendirilen bu özel gün, çocuklar için unutulmaz bir bayram anısına dönüştü. Çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileleri de onların mutluluğuna şahit olmanın sevincini yaşadı. Miniklerin bayram coşkusuyla dolu bu özel günü, Çiğli’de Ramazan Bayramı’nın en güzel anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Etkinlik boyunca çocukların neşesi mekana yayılırken, çeşitli oyunlarla zaman geçiren minikler, sürpriz hediyelerle de büyük mutluluk yaşadı.

Başkan Yıldız, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak, bu özel günlerin toplumun her kesimini bir araya getiren en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Dayanışma ve paylaşımın önemine dikkat çeken Başkan Yıldız, “Bayramlar, kimseyi ayırt etmeden kucaklaşmanın, sevgi ve hoşgörüyle birbirimize daha da yakınlaşmanın zamanıdır. Çiğli’de yaşayan herkesin bayramı en güzel şekilde geçirebilmesi için belediye olarak sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. Komşuluk ilişkilerini güçlendiren, gönülleri birleştiren bu özel günlerde, büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerine el uzatmayı ve çocuklarımızı sevindirmeyi unutmayalım. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum, bu bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hep birlikte, sevgi ve kardeşlik içinde nice bayramlar geçirmek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.