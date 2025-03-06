İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin başlatmış olduğu ‘boyanı, fırçanı al gel’ kampanyasına Belediye ofis personeli, amirler, müdürler, CHP yönetimi, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

‘Güzelbahçe’de İMECE ruhunu büyütüyoruz’

Güzelbahçe halkıyla birlikte tüm işleri yapacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün başlatmış olduğumuz boyanı, fırçanı al gel kampanyasına halkımızın ilgisi büyük.

Güzelbahçe’de çirkin görüntüye neden olan, paslanmış demirleri Güzelbahçe’nin Mavisine boyuyoruz. Birlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirilecek olan bu imece etkinliğiyle Güzelbahçe’de kötü görüntü oluşturacak tüm çirkinlikleri ortadan kaldıracağız.

Personelimizle yapmış olduğumuz imece örneğini büyütüyoruz. Halkımızı da bu kampanyamıza dahil ediyoruz. Tek başına değil birlik beraberlikle Güzelbahçe’yi güzel bir noktaya getireceğiz. Katılımcı belediyeciliğin örneklerini sürdürmeye devam edeceğiz.

İlçeyi daha güzel ve estetik bir hale getirmek için başlatılan bu çalışmaya tüm Güzelbahçelileri davet ediyoruz.Kampanyaya katılımın artırılmasını hedefliyoruz. Yarın da bu boya kampanyamız devam edecek. Güzelbahçe’yi hep birlikte güzelleştirmek için sen de katıl! “ diye konuştu.