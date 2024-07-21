İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’nde yaşayan yürüme engelli ressam Meryem Düzgünkaya’yı evinde ziyaret etti.İZMİR (İGFA) -- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’ne gelip sorunları yerinde incelediği sırada Kavacık Muhtarı Hüseyin Yalçın ile birlikte köyde yaşayan yürüme engelli ressam Meryem Düzgünkaya’yı da ziyaret etti. Sanatçı Düzgünkaya’nın yapmış olduğu birbirinden güzel resimleri yakından inceleyen Başkan Kınay, Meryem Düzgünkaya’yı her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Meryem Düzgünkaya’nın atölyesini gezen ve yapmış olduğu resimleri yakından inceleyen Başkan Kınay, eserleri çok beğendiğini ifade ederek sanatçıyı her zaman destekleyeceklerini ve resimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

KAVACIK FESTİVALİ İÇİN YENİ ESERLER YOLDA

Ziyaretten büyük bir memnunluk duyan Meryem Düzgünkaya, “Başkanımızın sıcak ilgisi beni fazlasıyla mutlu etti. Resimlerimi tek tek inceledi ve eksiklerimi sordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Kınay ile sohbet eden Düzgünkaya yaklaşan Kavacık Festivali için yeni eserler yapmaya başladığını da sözlerine ekledi.