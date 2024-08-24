İzmir Kemalpaşa Belediyesi yeşil alanları genişletmek amacıyla iki yeni park projesini hayata geçiriyorİZMİR ( İGFA) - İzmir Kemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyenin öz kaynakları kullanılarak 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan parklar her yaş grubuna hitap edecek. Yeni park alanları modern donanımları ve sağladığı imkanlar ile Kemalpaşalılara nefes aldırırken, bulunduğu bölgenin çehresini değiştirecek.

Ören Mahallesi’nde 1250 metrekarelik bir alanda kurulacak olan park alanı, çocuklar için 110 metrekarelik bir oyun alanı ve kum zemin barındıracak. Parkın diğer alanlarında ise bölge halkının rahatça vakit geçirebileceği oturma alanları yer alacak. Örnekköy Mahallesi’nde planlanan ikinci park ise 700 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Çevre dostu peyzaj çalışmaları ile bölgenin doğal güzelliklerine uyum sağlayacak şekilde planlanan her iki parkta da zemin çim ve parke taşı olacak.

‘ÖREN VE ÖRNEKKÖY’E HAYIRLI OLSUN’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Mahallelerimize kazandıracağımız bu yeni parklarla, hem çocuklarımıza güvenli oyun alanları sunacak hem de mahalle sakinlerimizin dinlenebileceği yeşil alanlar oluşturacağız. Belediyemiz, bu projeyi kendi personellerimiz ile hayata geçirerek halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Modern şehirlerin park ve meydanlarıyla anıldığını biliyor ilçemizde de bu anlayışı hakim kılmaya gayret ediyoruz. Yeni yeşil alanlar Ören ve Örnekköy sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.