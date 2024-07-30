Karabağlar Belediyesi, Yeşilyurt Karafatma Parkı içinde bulunan sosyal tesisleri yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların istekleri ve talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında, Karafatma Sosyal Tesisleri, Karabağlar Belediyesi tarafından yenilenerek yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı. Tesisin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal tesisleri Karabağlar’ın bir çok noktasına yayarak ilçede bir arada oldukları alanları büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

UYGUN FİYATLI HİZMET

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, Gizem Ataş Band konseri ile renkli anlara sahne oldu. Açılışa katılan ve konseri izleyen vatandaşlar yenilenen tesislerin Karafatma Parkı'nın hakettiği şekilde yeniden düzenlenerek bölgeyi canlandırdığını ve önemli bir eksiği giderdiğini belirterek, Başkan Kınay’a teşekkür ettiler. Yenilenen Karafatma Parkı Sosyal Tesisleri haftanın her günü, 09.00-00.00 saatleri arasında açık kalacak. Yenilenen menüsüyle hizmet eden tesis yiyecek ve içeceklerdeki uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.