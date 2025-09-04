İzmir’in ve Kültürpark’ın simgelerinden Mogambo, Güzel İzmir Hareketi ve Grand Plaza iş birliğiyle 94’üncü İEF kapsamında restoran ve şehir kulübü olarak yeniden hizmete açıldı. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel tarihinde önemli yer tutan ve uzun yıllar boyunca Kültürpark içinde faaliyet gösteren Mogambo Restoran-Şehir Kulübü’nü yeniden hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı ve kentin dört bir yanındaki kamusal alanları daha nitelikli hale getirmek için mesai harcayan Güzel İzmir Hareketi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ ile iş birliği yaparak 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Mogambo’yu yeniden kullanıma kazandırdı.

“İZMİRLİLERİ BEKLİYOR”

Çalışma hakkında bilgi veren Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, “Kültürpark’ın simgelerinden Mogambo, Güzel İzmir Hareketi ve Grand Plaza iş birliğiyle yeniden hizmete açıldı. Güzel İzmir Hareketi’nin keyifli sosyal mekanlar teması kapsamında Mogambo’nun açık alanları yeniden ele alındı. Peyzaj ve mobilya tasarımları, dekorasyon sahne tasarımı gerçekleştirildi. Ayrıca ortama uygun aydınlatma tasarımı yapıldı. İzmirlilerin hafızasında önemli yeri olan Mogambo İzmirlileri bekliyor” dedi.

Grand Plaza çatısı altında görev yapan Mogambo İşletme Sorumlusu Hakan Yurtman ise, “1960’lardan bu yana çok güzel günlere imza atmış olan Mogambo İEF ile tekrar hizmet vermeye başladı. Akşam yemek servisimizle, dünya mutfağından oluşan güzel ve sade menümüzle değerli İzmir halkına hizmet vereceğiz” diye konuştu.

NELER YAPILDI?

Güzel İzmir Hareketi’nin “keyifli sosyal mekanlar” teması kapsamında Mogambo’nun açık mekanları yeniden düzenlendi. Mekanın ruhuna uygun peyzaj, mobilya ve dekoratif sahne tasarımı yapıldı. Ayrıca mekanın kullanım amacına uygun aydınlatma tasarımı ile keyifli bir ortam oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dış mekan aydınlatması ve binanın ihtiyaç duyduğu gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından peyzajda gerekli tamiratlar ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca bitki dikimi ve ağaçların bakımları da yapıldı. İzmirlilerin hafızasında önemli yeri olan Mogambo, caz ve klasik müzik eşliğinde, yeme içme mekanlarıyla şehir kulübü olarak faaliyet gösterecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ tarafından işletilecek.