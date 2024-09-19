İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesi kapsamında Birinci Derece Örgüt Belgesi almaya hak kazanan tarımsal örgütlere yönelik belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de tarımsal amaçlı örgütlere birinci derece örgüt belgesi takdim edildi. Törene; İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri ile kooperatif temsilcileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin törende yaptığı konuşmada, tarımsal örgütlerin kırsal kalkınma ve bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çekti.

Şahin, “Tarımsal kalkınma kooperatifleri ve üretici birlikleri, çiftçilerimizin ekonomik olarak güçlenmesinde ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde kilit bir rol oynamaktadır. Bugün burada, bu başarıyı taçlandırmak ve sizlerin çabalarını ödüllendirmek için bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Birinci Derece Örgüt Belgesi, tarımsal örgütlerimizin sektördeki etkinliğini ve disiplinli çalışma anlayışını temsil ediyor. Bu belgelerle, geleceğe daha güvenli adımlar atacağız. Üretim gücümüzü artırarak İzmir tarımını daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Törende Birinci Derece Örgüt Belgesi almaya hak kazanan tarımsal örgütler şunlar oldu:

- *S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* - Başkan Sayın Osman ÖZTÜRK

- *S.S. Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* - Başkan Sayın Hurşid NARLI

- *S.S. Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* - Başkan Sayın Çağatay Özcan KOKULU

- *İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği* - Temsilci Sayın İbrahim ARMUTLU

- *S.S. Foça Fokoop Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* - Başkan Sayın Eren TUNGA

- *S.S. Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* - Başkan Sayın Hüseyin COŞKUN

- *Ödemiş İlçesi Süt Üreticileri Birliği* - Başkan Sayın Halil DEVECİ

- *S.S. İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi* - Başkan Sayın Süleyman TOP

Belgeler, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin tarafından takdim edildi.

Tören, belgelerin dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.