İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı su ürünleri avcılığına karşı yürüttükleri mücadele kapsamında 16 Eylül 2024 tarihinde denetim gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi.

Denetim, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Canatan ve su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımıyla, Urla-Karaburun karayolu üzerinde, Balıklıova Mahallesi yol güzergâhında saat 00:35 ile 06:00 arasında gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda yasak dönemde avlandığı tespit edilen toplam 11 kg ahtapot, 3 kg deniz böceği ve Su Ürünleri Üretim Planlamasına dahil edilen ve kota uygulanan yasadışı avlanan 1430 kg hamsi balığına el konuldu. Bu kapsamda, 3 şahsa toplam 56.153 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik olarak yasadışı avcılık faaliyetleriyle mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ TEBLİĞLER İLE SU ÜRÜNLERİNDE UYUMLU YÖNETİM

Bu kapsamda, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla "6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ve "6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğler, ‘’Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’’ ile uyumlu hale getirilmiş olup, su ürünleri avcılığında planlı üretim modeline geçilerek, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir avcılık faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Yasadışı su ürünleri avcılığına karşı denetimlerin sıklaştırılacağı, yasa dışı avcılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve yasal süreçlerin daha hızlı işletilmesi adına teknolojik araçlar ve eğitimli ekiplerle bu tür operasyonların sık yapılacağı belirtildi. Yetkililer, denetimlerin su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacağını ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdürülebilir bir su ürünleri avcılığı için hayati önem taşıdığını ifade ederek, kamuoyunun da bu konuda bilinçli olmasının gerektiğine vurgu yaptı.