Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 45 yaşındaki İ.S. adlı kişi kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, iddiaya göre birlikte yaşadığı G.H. (31) ile tartışması sebebiyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu. İkili kara yolu üzerinde tartışırken, aynı istikamette seyir halinde olan iki araç İ.S. ve G.H.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazaya karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 sürücü, ifadelerinin ardından serbest kaldı.