Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'ye Real Madrid'in talip olduğu haberleri ayyuka çıkmıştı. Türk basınında tecrübeli golcünün bu haberlere olumsuz yanıt verdiği söylense de futbolcunun menajeri Elio Letterio Pino, farklı bir açıklama yaptı.

"Real Madrid'le görüşüyoruz"

"Dün Madrid'deydim ama resmi teklif yok" diyen Pino, "Şu an için Real Madrid yöneticileriyle görüşüyoruz. Ne olacağını kestirmek zor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan başarılı menajer, yakın zamanda Erden Timur'la görüşeceğini de söyledi.