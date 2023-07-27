Kocaeli'de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım işgallerine karşı esnaflar ile toplantılarına ara vermeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaldırım ve yol işgallerine karşı çalışmalarına devam ediyor.

Halkın huzur içinde yaşamına devam etmesi çalışmalarına devam eden ekipler, Kadıköy ve Erenler Mahalleleri Turan Güneş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren endüstriyel mutfak ürünleri satan işletme sahipleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Kadıköy Mahalle Muhtarı Mustafa Akdoğan ile Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı da katıldı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve muhtarlar, yapılan toplantıda esnafların yaşamış oldukları sıkıntıları dinleyip iletilen şikâyetlere çözüm yolları üzerinde durdular.

Toplantı sonunda, vatandaşların ailesi ile birlikte kaldırımları rahatça kullanabilmesi için alınacak önlemler esnaflara iletildi.

Yapılan düzenleme sonrası zabıta görevlileri tarafından bölgede aralıksız denetim ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.