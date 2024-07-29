İzmit Belediyesi yöneticileri, Tavşantepe Caddesi’nde devam eden beton yol çalışmalarını yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentte bir bölgenin daha sorununu çözüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda zamanla deforme olan Tavşantepe Caddesi’nde beton yol çalışmalarına başladı.

YERİNDE İNCELEDİLER

Devam eden çalışmaları Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Balseçen ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen yerinde inceledi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı çalışmaların kısa zaman içerisinde bitirilmesi bekleniyor.