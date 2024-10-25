Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, İzmit İslamköy Kurtdere yolunda asfalt serim çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi, altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği İzmit İslamköy Kurtdere yolunda üstyapıyı yeniledi. Yollarda bozuk, deforme olmuş standartlara uymayan yol ve kaldırım bırakmayan yol bakım timi, kent genelinde 7/24 üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşın talebi değerlendirilerek yatırım programına alınması sonrası bölgede asfalt serim çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlayan yol bakım timi, ulaşım noktasında vatandaşın problemle karşılaşmaması için var gücüyle çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.