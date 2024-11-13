Büyükşehir’in İzmit Körfezi’ni eski günlerine kavuşturacak projesinde 92 hektarlık alandan 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Körfezi dip çamuru temizliği projesinde 1. etap yılsonunda tamamlanacak. 1. etap çalışmaları kapsamında şimdiye dek İzmit Körfezi’ndeki 92 hektarlık alandan toplamda 1 milyon metreküp çamur çıkarılırken,3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

BÜYÜKŞEHİR VE BAKANLIK İŞBİRLİĞİYLE

Büyükşehir, TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan raporlar kapsamında İzmit Körfezi Doğu Baseninde 468 hektar alanda temizlenmesi gereken dip çamuru miktarının ilk etapta 3,8 milyon metreküp olduğu tespit edilmişti. Avrupa’nın en büyük Çevre Projesinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında hazırlanan ‘Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Ortak İşbirliği Protokolü’ 28 Ağustos 2022 tarihinde imzalanmıştı.

1.031 TÜP ÇAMUR KURUTULDU

2 Mayıs 2023’te başlayan ve 2024 yılı sonunda tamamlanması planlananİzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1. etabı kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak. Proje kapsamında İzmit Körfezinden çıkarılan dip çamuru toplamda 3.500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak, projenin geldiği noktada halen 1.031 tüpte çamur kurutuldu.

2. ETAP’TA 165 HEKTAR TEMİZLENECEK

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi’nin zamanla tertemiz bir akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.