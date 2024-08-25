Kocaeli'de İzmit Belediyesinin ‘Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri’ etkinliği, Sapakpınar Mahallesi’nde 7’den 70’e herkesi eğlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle sıcak yaz akşamları Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri ile çok daha keyifli geçiyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri Sapakpınar Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla devam etti. Çocuklar kurulan dev ekrana yansıtılan animasyon filmini adeta soluksuz bir şekilde heyecanla ve eğlenerek izlediler.

Renkli Perde Çocuk Sinema Geceleri etkinliği ile köy meydanında bir araya gelen çocuklar, yapılan yüz boyama ekinkileri ile geceyi rengarenk geçirdi. İzmit Belediyesinin özel olarak hazırladığı patlamış mısır, kek ve meyve suyu ikramı eşliğinde filmini izleyen Çocuklar ve aileleri ile keyifli bir akşam geçirdi.