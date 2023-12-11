İznik Belediyesi tarafından Süleyman Paşa Medresesi’nde oluşturulan tarih arşivi ve okuma odaları, yeni projelere de ev sahipliği yapıyor.

İznik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen, ’Medresedeyim Projesi’ ile her hafta belirlenen gün ve saatlerde öğrenciler tarih arşivine gelerek okumalar gerçekleştiriyor. İznik’in köklü ve zengin belge birikiminin sosyal, kültür, eğitim, ekonomi, tarım, turizm, tarih ve benzeri alanlarda ele alıp araştırmak isteyen vatandaşların yanı sıra akademisyenler, öğrenciler yerli ve yabancı turistlerin faydalanabileceği İznik tarih arşivi kurulmuştu. Orhan Gazi’nin en büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı Dönemi’nin ilk medreselerinden Süleyman Paşa Medresesi’nde yer alan arşiv geçmişe ışık tuttuğu kadar gelecek nesillerin gelişmesine de katkı sağlayacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Binlerce yıllık tarihi, medeniyetlere başkentlik yapmış önemli dönüm noktaları, doğası, tarımı, sanatı, kültür ve turizmiyle köklü zengin belge ve bilgi birikimine sahip İznik ilçesinin bu zenginliğini bir arada toplayarak geleceğe aktarıyoruz. İznik Belediyesi Meclis Üyesi Zeliha Peşte koordinatörlüğünde yürütülen tarih arşivi çalışmamız bugün akademisyenlere, öğretmen, öğrenci ve tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Gerçekleştirdikleri “Medresedeyim Projesi” vesilesiyle İznik Anadolu Lisesi’ni tebrik ediyorum” diye konuştu.