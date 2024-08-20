Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca sahilinde ağaçlarda görülen zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

İznik Boyalıca Mahallesi’deki, sahil, cadde ve kaldırımlarda bulunan ağaçlar zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Boyalıca Mahalle Muhtarı Sercan Uzun, "Ağaçlarda bulunan zararlılara karşı kendi imkanlarımız doğrultusunda ve şahsımıza

ait traktör ile ilâçlama çalışmaları yürütülüyor" dedi.

Çınar ve çam ağaçları ile birlikte diğer ağaçlarda da görülen yaprak biti, kırmız örümcek başta olmak üzere diğer zararlılara karşı ilaçlama yapıldığını kaydeden Uzun, "Boyalıca sahilindeki kuruma noktasına gelen ağaçları suladıktan sonra ilaçlamaları yapılıyor. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı ekibimizle sürdürüyoruz" diye konuştu.