7 ila 17 yaş arasındaki sporcular Optimist ve Ilca 4 sınıflarında mücadele etti. Kıyasıya geçen yarışların ardından sporcular kupa sevinci yaşadı. Yarışlar boyunca gölde görsel şölen yaşanırken, İznik halkı ve ziyaretçiler bu coşkuya ortak oldu. Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve protokol üyeleri takdim etti. Törende konuşma yapan Başkan Usta, organizasyona katkı sunan hakem heyetine, teknik ekibe ve emeği geçenlere teşekkür ederek, İznik Gölü’nün su sporları açısından büyük potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyeli geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Yelken sporunun İznik’te kök salmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Yarışlar, sporcular ve izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olurken, İznik’in su sporlarındaki yükselişi bir kez daha ortaya kondu.

Kaynak: İHA