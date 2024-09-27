Toplantıda, gölün su seviyesinin dengelenmesi için acil önlemler üzerinde duruldu. Boğazköy Barajı'nın temiz suyu ile çevredeki beş derenin göle bağlanması, en önemli çözüm önerisi olarak belirlendi. 2019 yılından bu yana İznik ve Orhangazi belediyeleri ile DSİ’nin ortak yürüttüğü çalışmalarda elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Bu çalışmalar çerçevesinde Boğazköy Barajı'nın temiz suyunun ve Karsak bölgesindeki beş derenin yönünün İznik Gölü’ne çevrilmesi planlanıyor. DSİ yetkilileri, ayrıca Bursa-İznik Gölü Havzası’nın su bütçesinin korunmasına yönelik araştırmalar ve İznik Gölü’nden ilave içme-kullanma suyu teminine yönelik mühendislik hizmetleri için 2023 Aralık ayında sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

Toplantıda, İznik Barajı’nın devreye girmesiyle kapalı sistem sulamaya geçileceği belirtildi. Bu uygulama sayesinde vahşi sulama yöntemleri sona erecek ve suyun daha verimli kullanılması sağlanacak. Kapalı sistem sulamanın, gölün su seviyesini destekleyici bir rol üstleneceği ifade edildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik Gölü’nü korumak hepimizin sorumluluğunda. Boğazköy Barajı ve beş derenin göle yönlendirilmesi gibi projelerle geleceğimizi koruyacağız" dedi.

Toplantının ardından DSİ ve belediye yetkilileri, projelerin hızla hayata geçirileceğini ve çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurdu.