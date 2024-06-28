Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ilçedeki tarihi mirasın ortaya çıkarılması, tarım çeşitliliği ve coğrafi unsurların daha iyi anlatılabilmesi için İznik Belediyesi’ne destek verecek.

BUÜ ile İznik Belediyesi arasında özel bir protokol imzalandı. BUÜ İznik Meslek Yüksekokulu, ilçenin zengin tarihi mirası, tarım çeşitliliği ve coğrafi unsurlarının meydana çıkarılması maksadıyla yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edecek veri niteliğindeki bilgi ve belgeleri temin etmek amacıyla İznik Belediyesi’ne katkı sağlayacak. Hazırlanan iş birliği protokolüne BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte imza attı.

"İş birliği herkese kazandıracak”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, üniversitenin toplumla bütünleşmesi ve ortak çalışmalar yapabilmesi için yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını vurguladı. Bursa’nın her bir ilçesinin son derece kıymetli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Arı, "Üniversite olarak temel hedeflerimizden birisi de yerel yönetimlerle birlikte şehrimize faydalı projeler üretmektir. Bursa’nın göz bebeği ilçelerinin başında gelen İznik için belediyemizle birlikte son derece kıymetli bir çalışma yürüteceğiz. İlçedeki tarihi mirasın ortaya çıkarılması, tarım çeşitliliğinin ayrıntılı bir şekilde listelenmesi ve coğrafi unsurlarının daha iyi anlatılabilmesi hedefiyle İznik Meslek Yüksekokulumuz vasıtasıyla bir proje başlatacağız. Bu işbirliğinden hem ilçemiz, hem üniversitemiz hem de şehrimize fayda sağlayacak son derece değerli sonuçlar çıkacağına gönülden inanıyoruz. Katkı veren herkese ve bizimle işbirliği yapacak olan İznik Belediyemizin yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Özel bir projeye daha imza attık"

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ise iki dönemdir görev yaptıkları ilçenin sadece Bursa ve Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış İznik’in her anlamda daha iyi anlaşılabilmesi adına bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Vekili Zeliha Peşte, "Bursa Uludağ Üniversitesi ile geçtiğimiz dönemlerde farklı alanlarda projeler yürütmüştük. Bugün de yine özel bir projeye imza atıyoruz. Meslek Yüksekokulunda görev yapan akademisyenlerimizle tarihi mirası ön plana çıkaracak ve ilçemizin değerlerini ayrıntılı belgeleyecek bir çalışma daha yapacağız. Taraflara hayırlı olmasını diliyor, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İmza töreninde İznik MYO Müdürü Prof. Dr. Hakan Çelik, akademisyenler ve belediye yöneticileri de hazır bulundu.