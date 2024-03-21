İznik’te restorasyonları tamamlanan Roma Tiyatrosu, İstanbul Kapı ve Yenişehir Kapı’nın açılışları gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İznik Belediye Başkan Kağan Mehmet Usta “İznik için, ilçemiz turizmi için çok önemli bir gün. 1980 yılında Bedri Yalman Hocayla başlayan, 1984 yılında şahsımın yaz tatilinde bizzat çalıştığı bu mekan çocukluğumuzun oyun yeriydi.Bugün çok şükür Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilgili üniversitenin de çalışmalarıyla eser ortada.Yapanların destek olanların, emek verenlerin emeğine sağlık” diye konuştu.

Roma Tiyatrosunda gerçekleştirilen açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan, ilgili bürokratlar, AK Parti ve MHP İl ve İlçe Teşkilatları ile İznikli vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin, İpek Yolu’ndan modernlerine kadar, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde olsun, ulaşım koridorlarının geçtiği bir toprak parçasında yer aldığını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Roma Tiyatrosu’nda yapılan çalışmaları görünce mutlu olduğunu belirtti.

İnşaat mühendisi olduğunu, bu tür yapıları da gezdiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:"Mesela buradaki iç içe giren kemerlerin nasıl kesiştiğini ve düz bir arazide nasıl tonozlarla bir yapının yükseltildiğini gerçekten çok hoşuma giderek gördüm ve çok da mutlu oldum. Bu eserin ortaya çıkarılması bir gayretin, bir ilginin sonucudur. Artık ülkemizde biz sadece insanları ulaştırmıyoruz, sadece seyahat ettirmiyoruz, gerçekten her dönemde olan, ülkemizin, vatanımızın, topraklarımızın tarihine de geçmişine de sahip çıkıyoruz. Özellikle 2017 yılından bu tarafa Alinur Aktaş başkanımız sağ olsun, sadece insana dokunmamış, sadece onları ulaştırmamış, tarihe de dokunmuş, bu eserin gün yüzüne çıkmasına ciddi katkı sağlamış. Ben o anlamda da kendisine teşekkür ediyorum."

Bakan Uraloğlu, her dönemin eserlerini korumanın önemli olduğunu belirtti.Bu tür yapıların, insanlığın, insanlık tarihinin eseri olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Korumak da bize yakışır. Çok şükür biz de o şiarla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mız sağ olsun, bu tür çalışmalara da çok önem veriyor." diye konuştu.

Heyet açılış sonrası Roma Tiyatrosunu gezerek incelemelerde bulundu.