Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen yangında, kahramanlık dolu bir müdahale gerçekleşti. İznik Eşrefzade Mahallesi'ndeki üç katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. Ancak yangın esnasında, binanın içinde bulunan iki çocuk büyük tehlike altında kaldı.

Olay, binanın giriş katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri tarafından hızla bildirildi. Patlama sesiyle birlikte alevler hızla yayılarak tüm eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak binanın içerisinde bulunan ve yalnız oldukları öğrenilen iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından baygın halde dışarı çıkarıldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuklara ilk müdahaleyi yaparak onları İznik Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Maalesef, çocukların sağlık durumlarının ağır olduğu bilgisi alındı. Hastanede tedavileri devam eden çocukların sağlıklarına kavuşabilmeleri için tüm mücadele sürüyor.

Yangının neden çıktığı ve olayla ilgili detaylı incelemenin hala devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yangının kaynağını ve çocukların durumunu araştırarak, gereken adımların atılacağını belirtti. Bursa'nın İznik ilçesindeki bu acı olay, yangın güvenliği ve çocukların korunması konularında bir kez daha dikkatleri çekmiş oldu.