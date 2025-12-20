İznik Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek ve sosyal hayatı güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. DSİ Tesisleri yanından başlayarak Bursa sapağına kadar uzanan güzergâhta planlanan yol ve çevre düzenleme çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Proje kapsamında vatandaşların güvenli, konforlu ve modern bir şekilde faydalanabileceği 10 metre genişliğinde parke taşı yol, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve köprü bağlantıları inşa ediliyor. Toplam 11 milyon 558 bin 500 TL yatırım bedeline sahip olan projenin 2026 yılı Ocak ayında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge; piknik alanları, kamp ve karavan alanları ile İznik’e yeni bir cazibe merkezi kazandıracak. Doğayla iç içe planlanan bu alan, hem ilçe halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek hem de İznik’in turizm potansiyelini artıracak.

Başkan Usta: "İznik’i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlıyoruz"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin gelişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem ulaşım anlamında hem de vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. DSİ Tesisleri yanından Bursa sapağına kadar uzanan bu güzergâh; yürüyüş ve bisiklet yolları, köprü bağlantıları ve çevre düzenlemeleriyle İznik’e yakışır bir cazibe alanına dönüşecek. Yaz aylarında ilçe merkezimizde sahil bölgesinde oluşan yoğunluk bu bölgeye de yayılmış olacak. Toplam 11 milyon 558 bin 500 liralık yatırım bedeline sahip olan bu projemizi 2026 yılı Ocak ayında tamamlamayı planlıyoruz. İznik’i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemize değer katan, vatandaşlarımızın keyifle kullanacağı örnek bir alan ortaya çıkmış olacak."