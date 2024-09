Bilecik’te 3 gün süren 743. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sona ererken, Jandarma Merasim Birliği gösterisi ayakta alkışlandı.

Bu yıl 743’üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin son günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in katılımlarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesinin ziyaretin ardından tören alanına geçtiler.

"1299’da üzerine bastığımız bu kadim topraklarda başlayan kahramanlık öyküsü, Anadolu’da, Avrupa’da, Afrika’da ve Akdeniz’de yüzyıllar boyu yankılanmıştı"

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Şanlı tarihimizin koca çınarı, Osmanlı’nın filizlendiği topraklarda, Söğüt’te birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelen herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 743 yıldır barışın ve kardeşliğin sembolü olan Söğüt Şenliklerine bir kez daha kavuşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Koca çınar Osmanlı, Söğüt’te bir beylikten doğan inanç ve azimle, çağ açıp çağ kapatan bir imparatorluğa ulaşmış ve kahramanlıklarıyla tarihin akışına yön vermiştir.1299’da üzerine batığımız bu kadim topraklarda başlayan kahramanlık öyküsü, Aanadolu’da, Avrupa’da, Afrika’da ve Akdeniz’de yüzyıllar boyu yankılanmıştır. Ceddimiz Osman Gazi’nin kılıç kuşandığı ve ayak izlerinin bulunduğu bu mekân, aynı zamanda Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın müjdelediği İstanbul’un Fethi’nin kapısını aralayan anahtardır. Bu güçle şanlı tarihimizi eşsiz zaferlerle süsleyen ecdadımız, İslam Âlimi, Osmanlı Devleti’nin manevi önderi Şeyh Edebali’nin ’İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın’ sözünü yüreğinden ve aklından çıkarmayarak fethettiği tüm topraklara Bilecik’ten hoşgörü ve adaleti taşımış ve dünya tarihinde iz bırakmıştır. Bize miras kalan bu ruh; hala diri ve ilk günkü gibi canlıdır. Bunun en büyük göstergesi de; dünyanın en eski toylarından biri olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne binlerce gönül dostunun katılarak atasına verdiği değeri göstermesidir. Sekiz asır önce Ertuğrul Gazi’nin otağında parlayan kıvılcım bugün hala milyonlarca Osmanlı torununun yüreğini ısıtmaya devam etmektedir. İçimizdeki bu manevi güçle geleceğimizi şekillendirmeye ilelebet devam edeceğiz. Bu kültürün bekçisi olan bizlerin en önemli görevi; gelecek nesillere bu mirası ulaştırmaktır. Ecdadımızdan aldığımız bu kutsal sancağı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde şerefle taşımaya devam ediyoruz. Bir kez daha Osmanlı’ya sahip çıkarak şenliklerimize icabet eden, gelemese de atasına duyduğu özlemi yüreğinin en derinliklerinde yaşayan tüm hemşehrilerimi buradan selamlıyorum. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir. Söğüt ruhu ilelebet yaşasın, yeryüzünde Türk’ün birliği daim olsun" dedi.

"Ertuğrul Gazi hazretleri 400 çadırla geldiği bu kutlu topraklarda 1281 yılında hayata gözlerini yummuştur"

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise, Söğüt’ü dirilişin kalbi olarak tanımlayarak, "1071’de atılan Anadolu’nun Türk İslam yurdu olma kıvılcımı, Söğüt’te bir meşale olmuştur. Söğüt, 3 kıta yedi iklimde, adaletle hükmeden koca bir çınarın tohumlarının atıldığı topraklardır. Dünyanın merkezi İstanbul, payitahttır. Söğüt ise payitahtın kapısı, Yani bab-ı tahtıdır. Oğuzların kayı boyundan olan Ertuğrul Gazi hazretleri 400 çadırla geldiği bu kutlu topraklarda 1281 yılında hayata gözlerini yummuştur. Kayı Aşireti’ne mensup olanlar ve özellikle Karakeçili aşireti, Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra her yıl eylül ayının ikinci pazar günü onun türbesini ziyaret ederek şölenler tertiplemiş, cirit, güreş gibi millî oyunlarla atalarını anmışlar, şifalı pilavlar, gözlemeler ve bazlamalar pişirerek çadırlarda ikramlarda bulunmuşlardır. Bu düşüncelerle, Söğüt’ten çıkıp, Anadolu Türk Birliğini tesis eden, oradan büyük bir dünya imparatorluğu kuran kutlu ceddimiz Ertuğrul Gazi’yi, Osman Gazi’yi ve tüm ecdadımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile dünyanın her yerinde şahadet mertebesine yükselmiş ecdadımıza; bugün milli birlik ve beraberliğimize musallat olan bölücü terörle mücadelede kahramanca can veren aziz vatan evlatlarımıza, en derin şükran ve hissiyatımla cenabı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından folklor gösterileri, Bacı Beyler Kız Kılıç Kalkan Ekibi gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü Gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı bandosu eşliğinde geçit töreniyle şenlikler sona erdi. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü Gösterisi tribünleri dolduran binlerce kişi nefeslerini tutarak izlerken, gösteri sonunda ayakta alkışladılar.