Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinden Tepebaşı Kavşağı istikametine seyir halindeki 11 ACF 192 plakalı motosiklet sürücüsü Ayşenur K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.