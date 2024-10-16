Balıkesir’de jandarma ekipleri 96 ekip ile 306 personel ve 2 tütün tespit köpeğinin katılımı ile tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 175 kilo kıyılmış tütün ve 11 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün 10.00-15.00 saatleri arasında yasa dışı sigara imalathaneleri başta olmak üzere makaron ve tütün mamullerinin depolandığı ve satışa sunulduğu yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere 96 ekip, 306 personel ve 2 çay ve tütün tespit köpeği katıldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 420 şahsın sorgusu ile birlikte 124 iş yeri, bir işletme, 2 ikamet adresi ve 2 araçta yapılan aramalar neticesinde; 175 kilo açık kıyılmış kaçak tütün, 11 bin 500 içi kaçak tütün doldurulmuş makaron, 50 bin boş makaron, bir otomatik sigara dolum makinesi ele geçirildi. Olaylara karışan 4 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.