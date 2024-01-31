Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Çerkezköy’deki fabrikalarda "KADES Uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun ile En İyi Narkotik Polisi Anne" tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’ndeki sorumluluk bölgesinde bulunan fabrika personeline yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerince sorumluluk projesi çerçevesinde "KADES Uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun ile En İyi Narkotik Polisi Anne" tanıtım faaliyeti icra edildi.

Faaliyete 12 kadın ve 55 erkek katıldı.