Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cerrah Mahallesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şahıs ise Çocuk Evleri Sitesine teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen araştırma neticesinde; İnegöl’de Cerrah Mahallesinde M.K., Ü.Y.M. , F.S., ve Z.A. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu kullandıkları ve satışını yaptıkları yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve diğer birimler ile birlikte şüphelilerin evlerinde ve araçlarında olmak üzere toplam 3 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen arama faaliyeti sonucunda şüpheliler ile birlikte; 300 g selvia, 10 g metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat (payp) ile (3) adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik aparat (gulu gulu) ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Ü.Y.M. ve F.S. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A. isimli şahıs ise Çocuk Evleri Sitesine teslim edildi.