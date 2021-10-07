İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Eskikaracakaya Mahallesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlediler. 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda evler didik didik arandı. Aramalarda 6 Adet Farklı Ebatlarda Plastik Bidon İçerisinde Toplamda 9 kilogram Kubar Esrar, 3 Adet Uyuşturucu Kullanım Aparatı, 2 Adet Hassas Terazi, 7 Adet Uyuşturucu Kullanım Pipeti, 1 Adet Blow Magnum Marka Tabanca, 1 Adet Parçalara Ayrılmış Tabanca, 2 Adet Tabancalara Ait Şarjör, 17 Adet 9 mm Tabanca Fişeği, 4 Adet Ruhsatsız 12 cal. Av Tüfeği, 59 Adet 12 cal. Tüfek Kartuşu ele geçirildi.
Şüpheliler İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A gözaltına alındı.