Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadelede 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Ulaş Mahallesi’nde O.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde G.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi. 5729 Sayılı Kanun gereğince 8 bin 322 TL idari para cezası uygulanan şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince Kapaklı Karaağaç Mahallesi’nde O.Ş. isimli şahsın aracında yapılan kontrolde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şarköy İstiklal Mahallesi’nde O.C. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 32 adet sentetik hap ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.